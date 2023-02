Lega B, Gualtieri al Dispaccio: “In assemblea nessuno ha chiesto l’esclusione della Reggina”

“La Reggina da marzo non sta pagando l’Irpef, ma solo gli stipendi. Secondo noi e altre società, va esclusa dal campionato”. Questa l’affermazione in conferenza stampa di Luigi Micheli, dirigente del Brescia, che in poche ore ha scatenato indignazione e preoccupazione a Reggio Calabria.

Specie perché tenutasi a margine dell’assemblea di Lega B, durante la quale si è parlato dell’ultima scadenza federale non onorata dalla Reggina, che avrebbe espresso la propria posizione supportata da una indicazione scritta del Tribunale di Reggio Calabria. Circa l’esternazione di Micheli, il Dispaccio ha contattato telefonicamente Salvatore Gualtieri, dirigente del Frosinone e membro del consiglio direttivo di Lega B.

La smentita da un soggetto terzo appare rassicurante: “Assicuro come nessuno in assemblea, compreso il Brescia, abbia chiesto l’esclusione della Reggina – dichiara Gualtieri senza remore – Se poi ha fatto una conferenza per conto proprio, se ne assume la responsabilità. Ero presente, non è successo e non credo che il presidente Balata avrebbe potuto consentire una cosa del genere. Queste cose, in Lega, non succedono. La scadenza del 16 febbraio? Si è parlato serenamente, niente di particolare”.

p.f.