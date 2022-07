Reggina, mini-ritiro in Campania: ecco quando si lascerà il Sant’Agata

Il ritiro della Reggina è iniziato di fatto il 15 luglio, presso il centro sportivo Sant’Agata. Dopo una settimana, sta per essere presa definitivamente la decisione di spostarsi in un’altra località, anche se solo per pochi giorni. Dopo l’amichevole di Lamezia, gli amaranto si recheranno nelle vicinanze di Eboli e vi resteranno fino al triangolare del 30 luglio a Salerno.

Ora c’è solo da stabilire definitivamente la data del “derby di Saladini”: se si gioca martedì 26 luglio, dal 27 la Reggina sarà in Campania. L’altra possibilità è che il tutto slitti di un giorno.

p.f.

