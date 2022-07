Reggina, bomber chiama bomber: Inzaghi indica Lucca per l’attacco

di Paolo Ficara – La lista dei sogni si allunga, in attesa di trasformarne uno in realtà. Nel punto sul mercato stilato qualche ora fa, alcuni avranno notato che non abbiamo fatto menzione circa il ruolo di prima punta. Quel che è certo è che la Reggina non potrà contare per parecchio tempo su Andrej Galabinov, operatosi al tendine d’Achille: al bulgaro auguriamo una pronta guarigione.

Nessuna novità sul fronte Simone Zaza, ma si sapeva dal principio che ogni discorso con un giocatore del genere (circa 1,5 mln il suo ingaggio) andava rimandato ad agosto, essendo all’ultimo anno di contratto col Torino e non rientrando nei piani dei granata. Si è invece parlato col Monza, non solo del difensore Mario Sampirisi che sarebbe propenso ad accettare il trasferimento in Calabria. I brianzoli darebbero una cospicua mano per l’ingaggio di Leonardo Mancuso, uno che in B fa la differenza.

Il nome che però fa brillare gli occhi di Pippo Inzaghi sarebbe quello di Lorenzo Lucca. Occhio alle mosse di mercato del Pisa, in predicato di prendere dalla Sampdoria sia Ernesto Torregrossa che l’ex Perugia Manuel De Luca, entrambi attaccanti da area di rigore che in B non farebbero da riserva a nessuno. Pochi mesi fa l’accostamento Lucca-Reggina sarebbe stato impossibile: adesso pare scemato l’interesse dei grossi club per il 21enne.

Il patron Felice Saladini avrebbe già ponderato le varie opzioni: da un lato, una notevole cifra al lordo per i soli ingaggi di bomber extralusso; dall’altro, un investimento per il cartellino di un attaccante che difficilmente varrà di meno, tra uno o due anni. E la bilancia sembra pendere dal lato della torre di Pisa.

