Recital del baritono Giulio Ricciò accompagnato al pianoforte da Franceso Silvestri all’Auditorium Santa Chiara di Tropea

Martedì 20 luglio 2023 alle ore 22,00 avrà luogo presso l’Auditorium Santa Chiara di Tropea un recital del baritono Giulio Ricciò accompagnato al pianoforte da Francesco Silvestri. L’evento, che rientra nell’ambito del progetto Calabria Straordinaria 2023, è organizzato congiuntamente da AMA Calabria e l’Associazione Tropea Musica con il sostegno del Ministero della Cultura Direzione Generale Spettacolo e dell’Assessorato Regionale al Turismo.

Giulio Ricciò, baritono, nasce a Parma, inizia la carriera da solista presso il Teatro Regio di Parma nell’opera Don Pasquale di Donizetti a Giugno 2021. A Giugno 2022 è “Leporello”, ruolo principale nel Don Giovanni di Mozart, presso il Teatro Comunale di Ferrara e successivamente presso la Daegu Opera House, il teatro di tradizione operistica più importante della Corea del Sud. A Novembre 2022 è “Dulcamara” presso il Teatro Politeama Pratese. Ha preso parte ad eventi televisivi sui canali Rai (Rai 2, Rai 3). La cura della vocalità è affidata al baritono bolognese Maurizio Leoni.

Francesco Silvestri ben noto per la versatilità del suo talento si è esibito da solista, componente di gruppi da camera e accompagnatore in in tutta Italia, in Europa, Australia, USA, Canada. Vincitore di decine di concorsi internazionali in duo con il clarinettista Francesco Giardino. Ha eseguito in prima assoluta mondiale con il saxofonista Giovanni De Luca lavori dei compositori Federico Biscione, Alberto Cara, Paolo Coggiola, Hache Costa, Alessandro Cusatelli, Luigi Del Prete, Sandro Fazzolari, Lorenzo Ferrero, Carlo Galante, Armando Ghidoni, Lucio Gregoretti, Alessandro Lucchetti, Lodi Luka, Patrizio Marrone, Vincenzo Palermo, Vincenzo Sorrentino, Simone Pionieri, Giampaolo Testoni. Ha insegnato in Italia presso i Conservatori statali di Musica di Trieste, Rovigo e Trapani. Attualmente è docente di Musica da camera presso il Conservatorio “Fausto Torrefranca” di Vibo Valentia.

Il programma che il duo eseguirà a Tropea dal titolo “Mozart e Napoli, eleganza a confronto” comprende arie di Wolfgang Amadeus Mozart Eduardo Di Capua, Ernesto De Curtis e Rodolfo Falvo,