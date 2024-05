Lamezia, scrittore dona i proventi del suo libro al reparto di oncologia dell’ospedale Giovanni Paolo II

Questa mattina, lo scrittore lametino Igor Colombo ha ufficialmente donato il ricavato della vendita del suo ultimo libro, “Sarà l’aurora – La mia lotta contro il cancro”, al reparto di oncologia dell’ospedale Giovanni Paolo II di Lamezia Terme. La presentazione del libro, edito da Grafichéditore, si è svolta il 17 maggio scorso e ha riscosso un grande successo.

Grazie alla generosità dei partecipanti, sono stati raccolti tremila euro, interamente versati tramite bonifico all’Associazione Onlus Alice, che opera all’interno del reparto. La ricevuta del versamento è stata consegnata al primario del reparto, la dottoressa Pina Molinaro, che ha espresso profonda gratitudine per il nobile gesto di Colombo.

Durante la serata di presentazione, la comunità lametina ha dimostrato grande affetto e supporto per Igor Colombo, che ha voluto restituire concretamente l’aiuto ricevuto dal reparto dove è stata salvata la sua vita. Colombo ha ringraziato tutti coloro che hanno partecipato all’evento, sottolineando l’importanza di questa pagina di solidarietà scritta per la città di Lamezia: “È stata scritta una pagina importante per la città di Lamezia”, ha dichiarato Colombo, aggiungendo che il successo dell’iniziativa è stato possibile grazie al sostegno caloroso di tutti i presenti.

Il prossimo appuntamento con Igor Colombo è fissato per martedì 20 giugno a Crotone, dove presenterà nuovamente il suo libro e donerà i proventi della serata ai malati oncologici della città pitagorica.