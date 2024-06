“Preservazione della fertilità. Strategie per far nascere il futuro”: al Gatjc di Gioia Tauro convegno annuale con dati allarmanti per la Calabria

La Calabria ma, in realtà tutta l’Italia, è destinata a diventare un paese per vecchi. E “di” vecchi. Nascono sempre meno bambini, non si copre il cambio generazionale. Solo un dato, su tutti: nel bel Paese la soglia dovrebbe essere 2.4, la Calabria si attesta intorno all’1.2: esattamente la metà. Il problema è che si innescano altri disallineamenti, in questo modo. Negli ultimi 20 anni sono mancati 162 mila ragazzi tra i 18 e 34 anni, che è la fascia che dovrebbe procreare. Ecco perché urge un non più rinviabile aiuto dello Stato per il welfare. Chi manterrà, altrimenti, il sistema sociale italiano e calabrese? Chi occuperà i banchi scolastici? I dati Istat, d’altronde, non mentono. Si è “scesi” sotto i 60 milioni.

Cosa fare? ” Occorre partire dalla prevenzione e dalla conoscenza, poi formarsi”, spiegano Leona Cremonese, amministratore del Gatjc di Gioia Tauro ed il dottor Umberto Tripodi direttore sanitario.

Proprio a Gioia Tauro si è svolta la terza edizione dell’appuntamento annuale dedicato alla “Preservazione della fertilità”, con le strategie per far “nascere il futuro”.

La denatalita’ e la preservazione della fertilità viaggiano a “braccetto”, soprattutto considerato il dato, ormai consolidato dal 2013- anno in cui si è toccato il fondo- con “soli” 379 mila bambini in meno che è il numero ufficiale del 2023.

È fin troppo evidente che siamo dinanzi ad un problema che non riguarda solo il campo medico bensì, anche, quello sociale ed economico. Al Gatjc, che è una struttura sanitaria da oltre 35 anni ed un fertility center tra i più attrezzati ed apprezzati del Sud, si sono dati appuntamento medici, professionisti ed operatori da tutta la Calabria per discutere ed indicare soluzioni possibili. Il decremento delle nascite spinge verso uno spopolamento dei territori. A Reggio Calabria, ad esempio, su 100 pensionati solo 75 sono considerati “popolazione attiva”.

Cosa fare? Una corretta informazione e le varie tecniche della procreazione medicalmente assistita sono certamente una buona opportunità, con nuove tecniche messe a disposizione di chi oggi vuole diventare genitore. Basterà?