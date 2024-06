Orsomarso: “Manager sanità sanzionati se non abbatteranno liste di attesa”

Orsomarso:” Straordinaria Meloni su liste d’attesa” Un comizio straordinario con tante cose di alta qualità sull’Europa. Ma importante ciò che Giorgia Meloni ha detto sulle liste di attesa: saranno sanzionati i manager che non le abbatteranno. Anche il sabato e la domenica gli ambulatori dovranno essere aperti per garantire ai cittadini il diritto alla salute.L’ennesimo provvedimento concreto per gli italiani che rende l’idea di come Fratelli d’Italia sia vicina ai bisogni degli italiani. Lo afferma il sen Fausto Orsomarso.