Valditara in Calabria, Loizzo (Lega): “Investimento 850 milioni per scuole è riscatto per nostra Regione”

“Grazie al Ministro Valditara per essere stato oggi qui in Calabria, ricordando l’investimento significativo di 850 milioni di euro per le nostre scuole. Questa visita è un messaggio di speranza per la nostra meravigliosa terra che finalmente dopo tanto tempo torna a credere in se stessa grazie al sostegno vero da parte di questo Governo e della Lega. Risorse che serviranno per modernizzare la didattica, l’orientamento, le aule, aiutare gli studenti nel loro percorso di formazione. Questa è la dimensione reale di quanto il Ministro si sia speso per riscattare la nostra Calabria che ha tanto da dare, con le sue risorse e i suoi talenti, al Paese intero. Andiamo avanti, con forza e determinazione per offrire opportunità, sviluppo, futuro ai nostri figli”.

Lo dichiara la deputata calabrese della Lega Simona Loizzo.