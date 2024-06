Capellpo: “Su concessioni balneari Catanzaro ha garantito certezze e trasparenza mentre ora divampa la polemica nel centrodestra”

“Con l’approvazione del regolamento comunale che disciplina la materia delle concessioni demaniali, l’amministrazione ha messo un altro punto su un comparto complesso che, alla luce di quanto sta avvenendo in merito alle attività dei balneari, ha bisogno di riferimenti certi e trasparenti. In un quadro normativo sempre più ambiguo, il Comune di Catanzaro ha deciso anzitempo di intraprendere un percorso preciso per garantire risposte alle tante famiglie che lavorano nel settore degli stabilimenti balneari e che si trovano, da tempo, spalle al muro rispetto al rimpallo di disposizioni tra l’Unione Europea e il Governo italiano. Una confusione che si é ripercorsa su ogni singolo Comune costiero, costretto a fare la corsa contro il tempo per salvare la stagione estiva. Senza entrare nel merito di una polemica che sta divampando tra le forze del centrodestra, su una materia divenuta ahimè oggetto di propaganda, posso dire senza timori di smentite che Catanzaro, con l’intuizione politica del sindaco Fiorita, insieme all’assessore al ramo Borelli, e le soluzioni trovate dai dirigenti, è riuscita a tirarsi fuori dalle sabbie mobili prevedendo un meccanismo utile ad autorizzare la proroga temporanea delle concessioni giá in atto e, al contempo, avviando le operazioni imposte dalla direttiva Bolkenstein per la messa a gara delle licenze. Salvaguardiamo gli operatori e mettiamo a sicuro i procedimenti amministrativi, e lo si è fatto assumendosi le responsabilità per tempo: questa é la strada giusta per blindare il Comune da eventuali ricorsi e programmare il futuro con maggiore serenità”.

Lo afferma in una nota il consigliere comunale Vincenzo Capellupo.