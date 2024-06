Reggio, Castorina: “Necessario aprire il porto alla città”

– Il porto di Reggio Calabria ha la necessità impellente di essere valorizzato ed essere elemento attrattivo e di sviluppo per l’intera città e su questa direzione il nuovo masterplan già presentato in riva allo stretto dall’Autorità di Sistema Portuale prevede come l’intera area immutata per estensione possa avere tuttavia elementi ed interventi strutturali che permetteranno una maggiore fruibilità e ne cambieranno radicalmente il volto e la vocazione di questa importante infrastruttura queste le dichiarazioni dell’Avv Antonino Castorina Consigliere Comunale di maggioranza a Palazzo San Giorgio.

Il comune di Reggio Calabria pur non avendo una competenza diretta su queste misure ha il dovere di confrontarsi con l’ente attuatore ed è per questo che ho depositato una formale istanza alla Presidenza del Consiglio Comunale ed al Sindaco Falcomatà che da sempre ha manifestato con azioni concreta la volontà di valorizzare l’intera area al fine di sedere tutti attorno ad un tavolo e darci un ordine temporale anche rispetto alla necessità di aprire il porto alla cittadinanza, consentirne il transito pedonale in sicurezza e dedicare uno spazio allo sport all’aperto.

È quanto afferma Antonino Castorina, consigliere Comunale di maggioranza a Palazzo San Giorgio.

Il porto di Reggio Calabria conclude il Consigliere Comunale del Gruppo Democratici e Progressiti può e deve diventare un varco del Mediterraneo che attrae turismo e sviluppo e tutte le istituzioni, al netto delle competenze hanno il dovere di lavorare nella direzione giusta per la valorizzazione di un idea di città che non si accontenta ma che rilancia sul turismo, sulle politiche di sviluppo e sulla necessità di creare un collegamento stabile con il resto del mondo.