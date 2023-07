Vibo, in arrivo al Museo Archeologico la due giorni di musica Graecalis

Grande fermento per la “due giorni” di musica nell’ambito del cartellone di GRAECALIS, la rassegna artistica curata dall’omonima associazione in scena al Museo Archeologico di Vibo Valentia.



Questa volta, è il turno dell’attesissimo “Galà di Musica Lirica”, un appuntamento fortemente voluto dall’Associazione, guidata da Luigi La Rosa, per impreziosire ulteriormente la proposta culturale della kermesse, che giunge quest’anno alla decima edizione.

“Alla base dei nostri convincimenti che fanno da motore intellettuale per ogni nostra azione, vi è il fatto che l’Arte è unica e multiforme al tempo stesso. Che sia teatro, poesia, musica, ogni aspetto è intimamente connesso l’uno all’altro e concorre allo sviluppo del concetto del Bello e promuove, negli spettatori, la formazione di una coscienza critica sempre più attenta e sviluppata”, afferma Luigi La Rosa, che di Graecalis è anche autore e curatore scientifico dei testi.

Un cast di primo livello, quello scelto per il “Galà”, a cominciare dal soprano, Barbara Luccini. Interprete di rilievo nazionale e internazionale, Luccini si forma dapprima al Conservatorio “Verdi” di Milano e prosegue poi all’Accademia alla Scala, formandosi con maestri di rilievo mondiale. Nel suo novero, registra esperienze in produzioni in tutto il mondo, tra cui una tournée europea con la pianista di fama internazionale Martha Argerich, l’allestimento de “Il flauto magico” a Livorno con la regia del grande Lindsey Kemp. La sua grande estensione vocale, l’intensa capacità drammatica e la padronanza dei più delicati virtuosismi tecnici saranno portati in scena da Luccini nei due appuntamenti del Galà.



Ad alternarsi nelle due serate per l’accompagnamento musicale, due interpreti di eccezione: per la serata del 15 Luglio, sarà Annalisa Critelli ad accompagnare Luccini nell’esecuzione dei brani scelti per l’omaggio alla Callas. Critelli si perfeziona con i Maestri Marvulli, Mezzena e Lupo e successivamente presso l’Accademia Chigiana di Siena e il “Centro Studi Vincenzo Vitale” di Napoli col Maestro Michele Campanella. Si perfeziona alla Scuola di Musica di Fiesole (FI) col Maestro Lucchesini e collabora con l’Orchestra Giovanile Italiana e l’Orchestra

Giovanile Cherubini.





Giorno 16 il fisarmonicista Massimo Signorini sarà protagonista domenica 16 Luglio della