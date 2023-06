Dopo la fantastica apertura dei live estivi con i Modà ad Acri (Cs), fervono i preparativi per il Roccella Summer Festival che partirà il 2 agosto con il ritorno degli Articolo 31

Sabato scorso è ufficialmente iniziata con l’atteso concerto dei Modà ad Acri (Cs), la stagione dei grandi live in Calabria. Se all’Anfiteatro romano sono adesso attesi Fabri Fibra (1 agosto), Gigi D’Alessio (11 agosto), Piero Pelù (19 agosto), fervono anche i preparativi al Teatro al Castello di Roccella Jonica (Rc), dove si terrà la rassegna più ricca di tutta l’estate calabrese, il Roccella Summer Festival.

Ad aprire le danze, a Roccella, ci sarà infatti un grande ritorno per il Summer Festival con l’arrivo di J-Ax, che questa volta si presenterà accompagnato sul palco da Dj-Jad, con il duo degli Articolo 31, uno dei gruppi più influenti della scena hip hop del Paese.

Saranno infatti loro ad inaugurare il Roccella Summer Festival 2023, dopo le prime quattro date sold out fin da subito al Mediolanum Forum, dove a maggio hanno dato il via al loro nuovo viaggio live. Gli Articolo 31 saranno infatti questa estate ospiti dei Festival più importanti del Paese: in Calabria l’unica data sarà quella al Teatro al Castello di Roccella Jonica. E ci si aspetta una grande risposta da parte del pubblico, viste l’enorme attesa da parte dei fan di tutta Italia per l’annuncio del tour estivo. Una location magica, per gli Articolo 31 che arriveranno a Roccella Jonica reduci dal successo del loro partecipazione al Festival di Sanremo 2023 con il brano “Un bel viaggio”.

Il concerto del duo composto dal rapper J-Ax (Alessandro Aleotti) e dal produttore DJ Jad (Luca Perrini), oltre a segnare il grande ritorno degli Articolo 31 sulla scena musicale italiana con questo nuovo tour, in Calabria darà il via al cartellone dei live in programma al Teatro al Castello, che si svolgeranno tutti nel mese di agosto, dedicati a un pubblico ampio, tenendo conto dei vari gusti musicali, riuscendo ad accontentare un pubblico variegato per tutte le generazioni.