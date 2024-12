JOYFUL GOSPEL CHOIR live 28 Dicembre #JazzAmore @ Teatro Auditorium UniCal – Rende

Leon Beal è nato con la musica gospel ed è cresciuto nelle tradizioni della musica Blues e Soul che hanno affascinato così tante persone in tutto il mondo. In un’epoca in cui molti artisti famosi ci hanno lasciato, Leon rimane un riferimento che offre Soul e Rhythm & Blues classici con un’autenticità e una potenza che si vedono raramente oggi sul palco. Negli Stati Uniti Leon ha avuto l’onore di esibirsi in eventi privati per i presidenti Bill Clinton e Barack Obama e continua ad essere un interprete popolare sulla scena musicale di Boston e non solo anche con il suo coro gospel.

Il Joyful Gospel Choir è un insieme di talenti che hanno diffuso, attraverso le loro voci, l’entusiasmo e la fede per più di quarant’anni. Pionieri di quella che è stata rinominata musica Gospel contemporanea, sono un punto di riferimento per la comunità religiosa e per la Black Church in particolare. Leon Beal è l’unico membro in vita della formazione originale. Accompagnato dal suo amico di lunga data nonché collaboratore Ronald Davis, testimonia la grazia di Dio e continua a diffondere il suo amore e la sua compassione. Insieme a loro, le talentuose Athene Wilson e Darlene Wynn, accompagnate da Odaine Williams alle tastiere.

Il Come Shine Gospel Choir è un progetto dell’Associazione Blowing on Soul APS. Il Come Shine Cosenza Gospel Choir si è esibito in occasione dell’Unical Fest, dell’estate Scaleota e durante il Nu Jazz Festival, con la direzione corale e artistica di Elisa Brown. Vocal Coach e Performer di alto livello artistico, famosa nell’ambiente gospel italiano, per aver collaborato con numerosi artisti di fama internazionale.