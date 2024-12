Il Festival “Fiore in Folk” prosegue ad Amantea con un concerto dedicato alle note del Natale

Dopo il grande successo dell’evento inaugurale, il Festival “Fiore in Folk”, giunto alla sua prima edizione, approda ad Amantea con un appuntamento imperdibile, dedicato alle atmosfere natalizie. Sabato 28 dicembre 2024, alle ore 18:00, la Chiesa Madre di San Biagio sarà il suggestivo palcoscenico per il concerto “Mantia Brass in Christmas: Note di Natale”, con protagonisti i Mantia BrassXXL.

Fondato nel 2005, il quintetto di ottoni Mantia BrassXXL si distingue per un repertorio che fonde generi musicali come il dixieland, il blues e il jazz di New Orleans, mantenendo salde le radici classiche. La formazione, arricchita negli anni da strumenti aggiuntivi e percorsi timbrici originali, offrirà al pubblico un viaggio musicale tra celebri brani natalizi, colonne sonore e capolavori intramontabili.

Il programma spazierà dalla magia di “Somewhere in Memory” di John Williams alla travolgente energia di “Bohemian Rhapsody” dei Queen, passando per i toni solenni di “Halleluja” di Leonard Cohen e i classici natalizi come “Happy Xmas” di John Lennon.

Un evento unico che unisce tradizione e innovazione, per celebrare il Natale attraverso la musica.

Info evento: Chiesa Madre di San Biagio, Amantea Sabato 28 dicembre 2024 Ore 18:00 Ingresso libero e gratuito

Il Festival “Fiore in Folk” è promosso dall’Associazione Cosenza Autentica APS, con il sostegno del Ministero della Cultura – Direzione Generale Spettacolo. Il progetto è a firma di importanti partner istituzionali quali la Provincia di Cosenza, il Comune di San Giovanni in Fiore e il Comune di Amantea, insieme al supporto tecnico di Innovative Consulting.