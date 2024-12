Cosenza, sinergia tra Comune ed imprenditori per le festività natalizie. Il sindaco Franz Caruso: “Collaborazione continuerà”

“Abbiamo illuminato Cosenza ed esaltato il clima natalizio nell’intero territorio urbano, grazie alla rinnovata collaborazione tra la mia Amministrazione Comunale e tanti imprenditori che si sono mostrati vicini e solidali alla città, in un messaggio culturale di straordinaria valenza di senso civico ed appartenenza”.

E’ quanto ha affermato il sindaco Franz Caruso nel corso della conferenza stampa con il Comitato spontaneo degli operatori economici della città che, per il terzo anno consecutivo, ha contribuito a sostenere il costo delle luminarie artistiche in occasione del Santo Natale, rendendo Cosenza più attrattiva per rilanciarne all’esterno la sua immagine più bella. Insieme al sindaco Franz Caruso, hanno partecipato all’incontro con la stampa il coordinatore del comitato degli imprenditori, Carmine Guido, il presidente di Confindustria Cosenza, Giovan Battista Perciaccante ed il consigliere comunale Francesco Turco, che, delegato dal Sindaco, ha seguito le iniziative poste in essere.

“Ci siamo riuniti spontaneamente – ha sostenuto l’ing. Carmine Guido – per contribuire a fare bella Cosenza, ritenendo giusto restituire alla città un pezzettino del nostro successo. Siamo una compagine variegata composta, per fare pochi esempi, da società di ingegneria, imprese realizzatrici, commercianti, società di servizi. Tutte realtà in cui sono presenti i nostri figli a cui stiamo dando un esempio che siamo certi proseguiranno in futuro. Questo perchè, per come ha detto il sindaco Franz Caruso, è forte in ognuno di noi il senso di appartenenza a questo territorio, in cui lavoriamo con spirito di sacrifico anche per offrire possibilità di futuro ai giovani che devono poter scegliere di non partire e di rimanere a vivere tra la loro gente e nella loro città”.

Sulla stessa lunghezza d’onde il presidente Perciaccante che ha tenuto a sottolineare che Cosenza, diventata punto di riferimento per tutta la provincia, deve essere sostenuta nella sua valorizzazione. “Noi ci siamo – ha detto il presidente di Confindustria Cosenza – per contribuire al bene della città e della sua intera comunità”.

Francesco Turco ha, quindi, messo in evidenza che quest’anno la città è stata illuminata sin dal 20 novembre, in una pianificazione complessiva che ha visto posizionare le luminarie nell’intero territorio, comprese le periferie. A questo proposito, il sindaco Franz Caruso, ha tenuto a precisare: “Nessun quartiere è stato lasciato senza un segno di luce e di festa. Non solo il centro cittadino, dunque, com’è avvenuto negli anni passati, ma tutti i quartieri, le periferie e tanti luoghi simbolo hanno visto la presenza delle luminarie, di alberi ed altre decorazioni al fine di rendere ancora più evidente la presenza della Istituzione comunale, che non lascia indietro nessuno e che è presente ovunque”.

“Tutto ciò – ha proseguito Franz Caruso – è merito della sinergia instaurata con gli imprenditori, che ringrazio ancora una volta. Nel vestire a festa la città in questo momento particolare dell’anno che dovrebbe unire ed esprimere diverse solidarietà, non dimentico le tante sacche di disagio presenti nella nostra comunità. C’è una fascia del bisogno alla quale è necessario prestare sempre attenzione ed io mi auguro che, nonostante i tagli della finanziaria Meloni, si possa avere maggiori risorse per andare incontro a questa parte debole della nostra società”.

Franz Caruso ha quindi anticipato che la collaborazione instaurata con il comitato di imprenditori sarà portata avanti andando ben oltre le festività natalizie in un progetto che, per come emerso anche dall’appassionato intervento di Felicità Cinnante, vorrà ampliarsi per un nuovo amalgama che veda protagonisti tutti i cittadini. L’esempio è quello del laboratorio culturale, salotto letterario, capace di aprirsi alla società ed aggregare quanti, semplici cittadini, hanno idee e proposte per crescere e progredire insieme. Le iniziative natalizie messe in campo con il contributo del comitato di imprenditori, si concluderanno lunedì 6 gennaio presso l’ospedale dell’Annunziata in una manifestazione pubblica dedicata ai bambini.