J-Ax e Rocco Hunt per il Capodanno di Corigliano Rossano

Cresce l’attesa per lo show di fine anno a Corigliano-Rossano. Dopo lo strepitoso successo registrato nel 2024 quando a salutare il nuovo anno salì sul palco Max Pezzali, quest’anno ad infiammare piazza Bernardino Le Fosse saranno Rocco Hunt, tra i protagonisti di Sanremo 2025 e J-Ax. A presentare la serata saranno Gianluca Virelli, Michele Conversano e Francesca Russo.

E non finisce qui. Infatti, l’amministrazione comunale sta lavorando ad una ulteriore grande sorpresa per accogliere il pubblico in piazza per il countdown per il 2025.

SERVIZIO NAVETTE GRATUITO

Previsto un servizio navette gratuito con partenza da Corigliano dalle ore 19:30 alle ore 23:30, con fermate alla stazione Agip e a Schiavone al Quadrato, arrivo alla stazione ferroviaria nello scalo di Rossano, con fermata intermedia stadio Stefano Rizzo. Rientro dalle ore 01:00.

Parcheggi auto previsti: Stadio Stefano Rizzo e Viale dei Normanni

«A’ cas ‘e mammà ogg’ è Nu Juorno Buono!! È il momento giusto per tornare a Sanremo».

Così Rocco Hunt aveva commentato sui suoi canali social la notizia di essere in gara a Sanremo 2025 dove torna per la terza volta dopo aver trionfato nel 2014 nella sezione “Nuove proposte”. Ma prima di Sanremo, sarà “Nu juorno buono” per Corigliano-Rossano, che lo vedrà con J-Ax, del concerto di Capodanno.

I suoi oltre 40 dischi di platino collezionati tra Italia, Spagna e Francia dove ha raggiunto anche un disco di Diamante, le sue molteplici collaborazioni con artisti italiani e internazionali, i suoi 3 milioni di ascoltatori mensili su Spotify e un repertorio che vanta oltre 2.5 miliardi di stream totali lo rendono uno degli artisti italiani più apprezzati nel panorama musicale italiano e non solo.

J-Ax è un rapper, cantautore e produttore discografico italiano. Insieme a DJ Jad ha fondato gli Articolo 31, duo hip hop di grande successo commerciale in Italia tra gli anni Novanta e la prima metà degli anni duemila. Dopo lo scioglimento avvenuto nel 2006 il rapper ha intrapreso una proficua carriera solista, anch’essa di successo. Nel 2010 è stato anche parte dei Due di Picche, progetto creato con Neffa. È inoltre il fratello maggiore di Grido, ex componente dei Gemelli DiVersi.

«Per questa fine d’anno abbiamo previsto un’accoppiata importante nel panorama della musica italiana – ha dichiarato l’assessore al turismo Costantino Argentino – soprattutto dedicata maggiormente alle tendenze giovanili e al rap. Corigliano-Rossano si conferma una città aperta alla musica e questo fa parte del nostro lavoro di marketing territoriale, di apertura di un territorio verso l’esterno e di destagionalizzazione. Siamo sempre di più una realtà fortemente attrattiva per tutto il meridione».

«Anche quest’anno abbiamo una proposta importante, una proposta che colloca Corigliano-Rossano a livello nazionale – ha affermato il sindaco Flavio Stasi – come già sta succedendo da un paio d’anni, prima con Coez e poi con Max Pezzali. Puntiamo come sempre ad una festa che sia intergenerazionale, con i giovani in piazza insieme alle loro famiglie, tutti uniti per aspettare un nuovo anno che sia ricco di promesse ed opportunità per la nostra città ed il nostro territorio. Stiamo già lavorando perché tutto vada nel migliore dei modi e perché possiamo accogliere più gente possibile che voglia essere in piazza a cantare insieme e fare il conto alla rovescia per l’anno che verrà».