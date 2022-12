Amantea, stasera gala lirico al teatro Temesa

Per il 2° anno consecutivo torna la lirica ad Amantea, sul palcoscenico del Campus F. Tonnara, con un Galà Lirico inusuale per il comprensorio amanteano che potrà così continuare ad apprezzare dal vivo un genere musicale che rappresenta una eccellenza italiana nel contesto internazionale.

Lo spettacolo musicale organizzato dal Rotary E-club Al Mantiàh-Calabria, presieduto quest’anno dall’arch. Luigi Armando Coccimiglio, in collaborazione con il Conservatorio Statale di musica “Tchaikovsky” di Nocera Terinese, unisce alla promozione della cultura musicale anche quella della cultura del dono finalizzando la raccolta fondi alla realizzazione di opere umanitarie e culturali che concretizzano l’agire solidale.

IL Galà Lirico prevede un raffinato viaggio musicale che, attraverso la selezione delle più amate arie del melodramma, intratterrà il pubblico in un emozionante percorso di parole e musica.

Il repertorio lirico, tratto dalle pagine più belle dell’Opera Classica (Traviata, Carmen, Bohème, Tosca, La vedova allegra, L’italiana in Algeri) è organizzato e presentato dal Dipartimento di Canto e Teatro Musicale del Conservatorio Statale di Musica “P.I. TCHAIKOVSKY” di Nocera Terinese (CZ), sotto la magistrale direzione del maestro Filippo Arlia, reduce dai numerosi successi all’estero,

“Grande merito della riuscita dell’iniziativa va dato alla grande disponibilità della Direzione del Conservatorio “P.I. Tchaikovsky” e degli artisti che – esibendosi senza compenso alcuno – coniugano la loro arte ad uno esempio di solidarietà verso i meno fortunati di questa società” così ci dice Francesco Socievole, massima autorità rotariana del territorio e attuale presidente della Commissione Distrettuale della Fondazione Rotary, che a nome del Club Rotary Al Mantiah ha, altresì, ringraziato l’Amministrazione Comunale per il patrocinio gratuito, in particolare la Direzione Turismo e Grandi Eventi per l’inserimento dello spettacolo nel Programma Natale di Amantea, e la cittadinanza che, aderendo numerosissima, ha espresso il suo apprezzamento alla iniziativa.

“L’intero ricavato dello spettacolo, continua Socievole”, servirà a finanziare progetti sul nostro territorio attraverso la Fondazione Rotary che è il miglior strumento che hanno i rotariani per fare del bene e dimostrare a tutte le istituzioni governative ed economiche che quando si vuole si può agire attraverso una solidarietà che produce LIBERTA’, FRATELLANZA e PACE.

Il Rotary E-club Al Manthiàh-Calabria è un avamposto rotariano che opera in tal senso sul nostro territorio.

Oltre ad un numeroso pubblico locale saranno presenti Il Sindico di Amantea e l’Amministrazione Comunale, numerose autorità rotariane: il PDG Decano Vito Rosano, i PDG Ciccio Socievole, Pietro Niccoli, Fernando Amendola ed il Governatore Eletto Franco Petrolo; ed inoltre le Autorità religiose, i Dirigenti scolastici del territorio: Angela De Carlo, Giuseppe Cavallo e Licia Marozzo e tanti rotariani provenienti dai club di Palmi, Catanzaro tre Colli, Hipponion Vibo, Lamezia Terme, Cosenza Nord, Mendicino, Paola e Riviera dei Cedri.