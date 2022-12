Il “Blu Infinito” dell’Evolution Dance Theatre protagonista al Rendano di Cosenza per l’ultimo appuntamento del 2022 della stagione dell’Associazione “Quintieri”

Ultimo appuntamento della Stagione 2022 dell’Associazione Musicale “Maurizio Quintieri”, realizzata in collaborazione con l’Amministrazione comunale, domenica 18 dicembre, alle ore 20,30, al Teatro Rendano. Sarà la Danza a rappresentare il momento conclusivo della stagione di quest’anno. Non solo la danza, ma anche illusioni ottiche e giochi di luce. Un vero e proprio caleidoscopio che caratterizza “Blu Infinito” un lavoro creato dalla fervida mente di Anthony Heinl, già ballerino e successivamente coreografo dei Momix, e oggi mente dell’Evolution Dance Theatre. Questo progetto internazionale è realizzato dall’Associazione “Quintieri” in collaborazione con AMA Calabria.

“Blu Infinito’ sarà un viaggio tra immaginazione e fantasia che proietterà il pubblico in una dimensione onirica, in un paesaggio acquatico fatto di creature, luci e musiche che si mescolano. Definirlo solo uno spettacolo di danza sarebbe riduttivo. Anthony Heinl ha realizzato un evento unico nel suo genere, che riuscirà sicuramente a stupire la platea del Teatro Rendano.

La spettacolare fusione di danza, arte, acrobazia, magia e illusione fanno dell’Evolution Dance Theatre una Compagnia tra le più importanti al mondo, grazie al lavoro svolto dai direttori e coreografi Anthony Heinl e Nadessja Casavecchia. “Blu infinito” è stato presentato nei più importanti teatri italiani e del mondo, riscuotendo ovunque clamorosi successi, affascinando e ipnotizzando il pubblico con le splendide performance del corpo di ballo composto da Antonella Abbate, Leonardo Tanfani, Carlotta Stassi, Matteo Crisafulli, Giulia Pino, Giovanni Santoro e Nadessja Casavecchia.

Acqua, luce e musica saranno i tre elementi essenziali del mondo immaginato da Heinl. Non solo effetti creati dal Light Wall, lo schermo interattivo utilizzato dallo stesso coreografo, ma diversi sentieri che il pubblico potrà intraprendere assistendo alle evoluzioni dei componenti l’Evolution Dance Theatre. Percorsi che saranno determinati dalla continua metamorfosi nella quale convivono in perfetta armonia creature fantastiche e luminescenti, tutto supportato dalla tecnologia realizzata appositamente per questo spettacolo.