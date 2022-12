Cosenza, nuovo appuntamento musicale al Museo dei Brettii e degli Enotri con il pianista Samuele Drovandi

Nell’ambito degli appuntamenti di “Natale al Museo”, promossi dall’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Franz Caruso ed inseriti nella programmazione del Museo dei Brettii e degli Enotri, predisposta dalla direttrice Marilena Cerzoso per tutto il periodo delle festività natalizie, sabato 10 dicembre, con inizio alle ore 18,00, si esibirà il pianista Samuele Drovandi.

Il concerto, dal titolo “Dalle forme classiche alle più moderne danze russe”, è inserito nel novero della stagione Concertistica Internazionale, “Autunno Musicale”, diretta dal Maestro Luigi Santo e giunta quest’anno alla sua XXIII edizione.

Giovanissimo, Samuele Drovandi ha sin da piccolo mostrato grande versatilità nei confronti della musica. L’avvicinamento alla disciplina musicale si concretizza nel 2011 con l’iscrizione alla Scuola Musicale “Giuseppe Verdi” di Prato che lo vedrà seguire gli insegnamenti al pianoforte del maestro Alessandro Barneschi. Numerosi i concorsi nazionali ai quali Drovandi ha preso parte, ottenendo anche una borsa di studio dell’Associazione Fioravanti come allievo tra i migliori della Scuola Musicale “Giuseppe Verdi”. Altrettanto intensa la sua attività concertistica: Come solista e come accompagnatore al pianoforte ha partecipato in Francia al concerto dell’Orchestra d’archi della scuola “Giuseppe Verdi” tenutosi nella Chiesa “Notre Dame de Taverny”. Samuele Drovandi ha poi proseguito gli studi alla Scuola “T.Mabellini” di Pistoia dove ha ricevuto l’incarico per l’accompagnamento al pianoforte del “Coro delle Voci Danzanti”, oltre che di diversi cantanti lirici. Nel 2017 si aggiudica il Premio “Crescendo 2017” come miglior pianista nell’ambito dell’VIII Concorso musicale “Città di Firenze ” esibendosi nel salone dei Cinquecento a Palazzo Vecchio. Sempre nel 2017 si perfeziona con il maestro Kostantin Bogino, direttore dell’Accademia internazionale musicale di Roma.

Dall’anno accademico 2021/2022 è docente di accompagnamento nella classe di canto presso la scuola di musica T. Mabellini di Pistoia.