A.Gi.Mus Catanzaro: l’opera lirica e l’arte s’incontrano in un nuovo appuntamento della stagione concertistica

La sezione A.Gi.Mus. di Catanzaro, dopo il successo ravvisato nel precedente appuntamento, propone una nuova occasione per godere dell’ormai collaudata unione tra musica ed arte, avviata sin dall’inizio della stagione corrente grazie alla collaborazione con Tea Mancuso. Nella serata di venerdì 7 giugno, alle ore 18:30 presso la sala concerti del Comune di Catanzaro, avrà luogo il concerto lirico del trio composto dal M° Giuseppe Donato (pianoforte), dal M° Maria Pia Guerrera (Soprano) e dal M° Chiara Aracri (Soprano). Contestualmente, sarà possibile ammirare l’opera “L’io nascosto” dell’artista Anna Rita Aprile, con l’introduzione a cura di Tea Mancuso.

Alcune curiosità sugli artisti

Il M° Giuseppe Donato inizia a studiare pianoforte da bambino sotto la guida del M° Domenico Pizzi. Successivamente si iscrive al conservatorio, dove studia con illustri maestri come Giorgia Alessandra Brustia, Damyan Tudzharov, Fiorenzo Pascalucci, Pierluigi Piran, e Alexander Drozdov. Nel 2019, ottiene il diploma in pianoforte con il M° Michele Bolla. Prosegue con il biennio al Conservatorio “S. Giacomantonio” di Cosenza sotto il M° Giuseppe Maiorca, partecipando a concerti e masterclass. Nel 2020, vince due prestigiosi premi all’International Double Bass Quarantine Challenge, organizzato dalla Sperger Competition, con Andrea Brissa e Riccardo Baiocco.

Il M° Maria Pia Guerrera, originaria di Tropea e residente a S. Domenica di Ricadi, ha ottenuto il diploma di maturità musicale con lode nel 2020 al Liceo “Vito Capialbi”. Nello stesso anno, è stata insignita dell’onorificenza “Alfiere del Lavoro” dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Ha proseguito, poi, gli studi di canto al Conservatorio “Fausto Torrefranca”, dove ha conseguito il diploma di primo livello con 108/110 e ora frequenta il secondo livello. Ha partecipato a vari concorsi ed è membro dell’ensemble vocale “Mater Jubilaei”. Ha preso parte a numerosi eventi musicali in Calabria, distinguendosi come solista e corista.

Il M° Chiara Aracri, nata a Vibo Valentia e residente a Pizzo (VV), ha intrapreso il suo percorso musicale nel 2014 presso il “Gruppo Strumentale città di Pizzo” sotto la guida del M° Antonietta Pisano. Dopo il diploma al Liceo “Vito Capialbi” nel 2019, ha frequentato il Corso Propedeutico e poi conseguito la Laurea Triennale in Canto al Conservatorio “Fausto Torrefranca” con 102/110, guidata dal M° Francesco Anile. Ora è iscritta al biennio specialistico in Canto. Ha ottenuto vari riconoscimenti in concorsi e partecipato a numerose manifestazioni musicali, distinguendosi come solista e vincendo il primo premio assoluto nel “I° Concorso Musicale Armonie Mediterranee”.

Anna Rita Aprile è un’artista autodidatta, non contaminata da studi accademici, libera sia nell’espressione artistica che nella tecnica. S’ispira all’espressionismo astratto americano, al cubismo, al surrealismo ma con uno stile originale. La sua passione per l’arte ha radici profonde e frutto di un rapporto passionale e istintivo con i colori e con la tela. Ha partecipato a numerose mostre sia collettive che personali tra cui la più recenti ” Disubbidite! Omaggio a Michela Murgia a cura di Tea Mancuso e Marisa Cortese. Vincitrice di numerosi premi, è inserita nel Catalogo d’Arte e Arti in Calabria a cura di A. Di Lieto.