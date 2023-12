Premio alla memoria per Piero Bonaccurso, attore e regista fondatore di Teatrop

Premio alla memoria per Piero Bonaccurso, fondatore della compagnia teatrale Teatrop. L’omaggio all’artista lametino è stato tributato durante il Galà della gratitudine tenutosi al Teatro Grandinetti. A ricevere il premio Pierpaolo Bonaccurso, attuale direttore artistico di Teatrop che ha ricordato lo storico fondatore della compagnia recitando con grande pathos la fiaba del Pifferaio magico. Un momento espressivo molto intenso per ricordare chi, come Piero Bonaccurso, del teatro aveva fatto la sua ragione di vita.

Teatrop è nata a metà degli anni Settanta ed oggi è riconosciuta dal Ministero della Cultura come compagnia di produzione teatrale. Bonaccurso, scomparso nel giugno scorso, è stato attore e regista che si è sempre distinto per il suo pensiero libero e anticonformista che ha dato vita ad una attività artistica d’avanguardia che, fin da subito, ha varcato i confini regionali imponendosi come realtà teatrale di impegno civile, di cultura viva. Un lavoro faticoso ma costante che è entrato nell’immaginario collettivo, che si è fatto spazio anche nelle scuole regalando sorrisi e allegria a tanti bambini.

Pierpaolo Bonaccurso, con gli attori e le maestranze della compagnia, prosegue l’attività nel solco tracciato dal fondatore, producendo spettacoli che vengono messi in scena in Italia e all’estero. Teatrop promuove rassegne riguardanti il teatro per ragazzi che ogni anno registrano un grande seguito di pubblico e di critica; partecipa a festival rinomati in giro per il Paese; organizza in città manifestazioni nazionali come il recente Premio Scaramouche. Il sogno del visionario Piero si è avverato: il teatro vive ancora attraverso tanti giovani attori che si cimentano in produzioni artistiche di livello continuando a far sognare grandi e piccini.