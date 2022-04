Torna il Cinema d’autore al TIP Teatro con #TIPMovies

Dalla collaborazione con ZaLab FILM, la Biblioteca Galleggiante dello Spettacolo e il TIP Teatro di Via Aspromonte (Lamezia Terme) presentano una nuova edizione di #TIPMovies (sottotitolo: #senzatempo) rivolta a nuovi documentari d’autore. Le proiezioni – con supporti in Alta Definizione – sono previste ogni due venerdì a partire dal prossimo 22 aprile, in doppio orario, alle 18:30 e alle 20:30. Dalle 18:00 in poi è aperto il #bistrot del TIP.

ZaLab è un laboratorio culturale che opera da oltre 15 anni per la produzione e distribuzione di cinema libero, indipendente e sociale, per valorizzare un genere cinematografico, il documentario, da sempre terreno di sperimentazione e crescita. Dal 2006 ad oggi ha prodotto e distribuito in sala e televisione film documentari pluripremiati a livello internazionale e promosso campagne sociali per diffondere democrazia e diritti delle minoranze.

QUI IL PROGRAMMA COMPLETO

Si inizia venerdì 22 aprile con Radiograph of a Family di Firouzeh Khosrovani (Norvegia, Svizzera, Iran, 2021). Il film ripercorre la storia familiare della regista. Firouzeh Khosrovani, figlia di padre laico e madre musulmana praticante, è il prodotto del conflitto tra laicità e ideologia islamica in Iran. La relazione dei suoi genitori attraversa molti decenni: dall’era dello Scià alla Rivoluzione Islamica, passando attraverso la guerra Iran-Iraq, fino ai giorni nostri.