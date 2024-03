Calcio, azzurre in campo per la prevenzione dei tumori al seno con Komen Italia: il 4 e 5 aprile a Cosenza, ecco come prenotarsi

Grazie alla collaborazione con la Figc, le unità mobili ad alta tecnologia della Carovana della Prevenzione di Komen Italia raggiungono la Calabria con due nuove tappe, per assicurare alle donne l’accesso ad opportunità efficaci ed eque di protezione della propria salute e portare la prevenzione in zone in cui arriva con più difficoltà. Giovedì 4 e venerdì 5 aprile Komen Italia sarà a Cosenza, in piazza dei Bruzi, dalle 9.30 alle 16.30, per offrire visite specialistiche per la prevenzione dei tumori del seno riservate alle donne fuori screening regionali, in particolare, mammografie per donne fra i 40 e i 49 anni e over 70 ed ecografie senologiche per donne under 40.

Sarà possibile prenotarsi alle visite nella sezione dedicata del sito https://www.komen.it/iniziative/carovana-della-prevenzione/.