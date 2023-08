Incidente stradale nel Vibonese: muore una donna di 42 anni

Incidente mortale lungo le strade del Vibonese. A perdere la vita è stata una donna di 42 anni, V.M., residente a Francavilla Angitola che si trovava alla guida di una Fiat 600.

Per cause ancora in corso di accertamento ad opera dei carabinieri della Stazione di Filadelfia, l’auto è rimasta coinvolta in un incidente che ha visto il coinvolgimento di altra vettura – una Toyota Yaris – alla cui guida si trovava un’altra donna del posto.

Inutili i soccorsi dei sanitari del 118 accorsi sul luogo dell’incidente.

(AGI)