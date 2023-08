Latitante polacco arrestato dalla polizia a Tropea

La Squadra Mobile di Vibo Valentia ha arrestato un cittadino polacco ricercato dal 2022 per reati contro il patrimonio.

Il latitante – che deve scontare la pena della reclusione in carcere per 1 anno e 6 mesi – è stato rintracciato in un B&B di Tropea.

I poliziotti insospettiti dall’atteggiamento del polacco, hanno deciso di fermarlo. All’atto dell’identificazione, l’uomo ha rivelato la sua identità, dichiarando di essere a conoscenza del mandato di cattura che gravava a proprio carico.

Il ricercato, pertanto, all’esito degli accertamenti e’ stato portato nel carcere di Vibo Valentia. (AGI)