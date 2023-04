Vibo, ricordato il dottor Corrado Colistra: “Un valoroso medico ospedaliero”

Primari, dirigenti medici, infermieri e personale sanitario di ieri e di oggi, unitamente ai familiari, si sono raccolti nella Cappella del presidio ospedaliero “G. Jazzolino” di Vibo Valentia, per partecipare ad una santa messa, celebrata da mons. Fortunato Figliano, cappellano, in memoria del dott. Corrado Colistra, dirigente medico cardiologo dell’unità operativa di Medicina interna.

Scomparso, anzitempo, qualche settimana fa, a 72 anni, Corrado Colistra si è fatto stimare ed apprezzare per la sua alta professionalità, disponibilità e umanità verso i pazienti.

A ricordarlo con comprensibile emozione sono stati due colleghi, Michele Comito e Valerio Colistra.

Corrado Colistra era un bravissimo internista che ha riversato tutta la sua straordinaria capacità come primo aiuto medico ospedaliero e per qualche tempo anche con l’incarico di primario facente funzione di medicina. Autorevole esponente dei sindacati medici di categoria aveva una visione non comune del mondo della medicina e per questo si è fatto apprezzare anche nei meeting di aggiornamento e formazione a livello internazionale.

L’iniziativa assunta dal direttore sanitario ospedaliero Michelangelo Miceli e da colleghi ospedalieri ha visto la partecipazione di tutta la famiglia Colistra, tra le più distinte nella città.