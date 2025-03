Medicina a Reggio Calabria, i consiglieri comunali di centrosinistra di Catanzaro: “Forza italia colpisce ancora, capoluogo marginale”

“Forza Italia a trazione Cosenza-Reggio Calabria colpisce ancora. La parlamentare europea Giusi Princi, cugina del plenipotenziario forzista Cannizzaro, ha insediato e presieduto – non sappiamo a che titolo – il tavolo di lavoro per l’istituzione della facoltà di medicina a Reggio Calabria a partire dall’anno 2026-2027. Il disegno di radere al suolo Catanzaro, la sua università e i suoi ospedali si sta completando. Ai miei concittadini devo ricordare che l’onorevole Princi, regista dell’operazione, ha ottenuto alle elezioni europee 2500 voti nella città di Catanzaro. Anche un bambino capirebbe che con la nascita della quarta facoltà di medicina in Calabria (ricordiamo Cosenza e Crotone) quella dell’Umg sarà sempre di più marginale e perderà del tutto la sua attrattività. Cardiochirurgia a Cosenza, emodinamica a Crotone, medicina in ogni città, questo il disegno perverso di un solo partito che vuole essere egemone. E mentre la politica catanzarese si dimostra supina, ci chiediamo: il Rettore dell’Umg a che gioco sta giocando? Possibile che Catanzaro si sia ridotta a recitare un ruolo comprimario, con nuove facoltà proposte o promesse che non hanno mai visto la luce e numeri di iscritti irrimediabilmente in calo. Una situazione che si traduce anche in una grave perdita per la città in termini di indotto economico e sociale. Dispiace che i consiglieri regionali continuino a vestire i panni di difensori d’ufficio di chi, sistematicamente, sta depredando la nostra città, sotto la regia guidata dai “padroni” reggini e cosentini. Forza Cosenza e Forza Reggio stanno assediando il Capoluogo con il sostegno di complici interni?”.

Così, in una nota stampa dei consiglieri comunali Antonio Corsi, Francesco Scarpino, Rosario Lostumbo e Rosario Mancuso.