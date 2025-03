Catanzaro, Barberio e Procopi: “Pontili, sia chiarito percorso politico e amministrativo”

“Ad oggi, per effetto del provvedimento con cui il Comune di Catanzaro ha respinto la richiesta di rinnovo della società concessionaria, sulla cui legittimità potrà esprimersi il Tar, i diportisti sono in allarme anche per l’imminente arrivo della stagione estiva. Il rigetto del rinnovo della proroga della concessione purtroppo non consente agli operatori del mare di poter usufruire del porto e questa situazione, se non affrontata in maniera celere, rischia di generare un grave danno per tutto il comparto commerciale e turistico. Siamo, pertanto, vicini ai diportisti e all’Associazione Amici del Porto che hanno lanciato l’allarme in merito a tale delicata problematica. E chiediamo al Sindaco Fiorita, anche a margine di una riunione tecnica tenutasi sulla vicenda, di fare chiarezza in merito alle determinazioni assunte a tutela dei diportisti. Non si può attendere oltre, anche il Consiglio comunale deve essere edotto sul percorso politico e amministrativo a cui si sta lavorando, con l’obiettivo primario di salvare la stagione estiva e permettere a pescatori e diportisti di poter fruire dei pontili, prima che la stagione estiva entri nel vivo. Ogni altro ritardo o situazione di stallo non potrà che andare a danno di tutta la comunità”.

Lo dichiarano i consiglieri comunali Antonio Barberio e Giulia Procopi.