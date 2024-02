Varapodio, Noi Moderati Reggio Calabria: “Piena solidarietà a don Giovanni Rigoli”

In una nota i dirigenti di Noi Moderati della provincia di Reggio Calabria esprimono solidarietà per l’atto intimidatorio che si è verificato ieri a Varapodio. Persone non identificate, hanno dato fuoco all’auto alla Fiat Panda del parroco di Varapodio don Giovanni Rigoli, già protagonista nei giorni scorsi di un’aggressione.

“Atti intimidatori – si legge nella nota – come quello consumato ieri non devono scoraggiare don Giovanni nella sua delicata missione. Quanto accaduto deve interpellare in modo forte tutta la comunità civile perché ogni forma di attacco alle persone è deprecabile e non si piò assolutamente tollerare. Da parte di tutti si deve alzare un grido coraggioso contro ogni scelta che possa minacciare la comunità”.

“Condanniamo – concludono i dirigenti provinciali di Noi Moderati – ogni forma di violenza e auspichiamo che don Giovanni riprenda pienamente e serenamente la sua attività. Nel contempo auspichiamo da chi di dovere, un intervento adeguato per punire i ripetuti atti compiuti contro il sacerdote. Il nostro territorio non può smarrire la strada della legalità ed essere suo malgrado scenario di questi tristi eventi”.