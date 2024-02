Esplode bombola del gas: madre e figlio feriti a Caulonia

Una pensionata di 82 anni e suo figlio, un operaio sessantenne, sono rimasti feriti in seguito all’esplosione di una bombola di gas all’interno della loro abitazione a Caulonia, nella Locride, in provincia di Reggio Calabria. I due erano in casa da soli quando, probabilmente a causa di un tubo difettoso, è scoppiata la bombola del gas che si trovava nella cucina. La deflagrazione e le fiamme scatenatesi successivamente hanno raggiunto madre e figlio, che erano nella stessa stanza a pochi metri l’uno dall’altro. I due sono stati trasportati con l’elisoccorso all’ospedale dove sono stati ricoverati in gravi condizioni a causa delle ustioni e delle ferite riportate nello scoppio. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti per i rilievi i vigili del fuoco del distaccamento di Monasterace ed i carabinieri della compagnia di Roccella Ionica.