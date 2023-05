Giornata Internazionale della Danza al Centro Studio Danza

La Giornata Internazionale della Danza è ogni anno, ormai da alcuni decenni, promossa e festeggiata dal Centro Studio Danza con un’attività didattica di formazione e quest’anno ha voluto omaggiare i propri allievi con uno stage di danza aerea, articolato su due giornate, tenuto da Marzia Zambianchi.

“Sono state due giornate straordinarie che hanno visto allievi delle diverse fasce di età perfezionare una disciplina così particolare, di grande effetto coreografico; è stata una grande opportunità per trasmettere ancora una volta il grande valore che l’arte ha nella vita di ciascuno di noi, che nella danza, come in qualsiasi altra arte non esiste un punto di arrivo, semplicemente perché essa è parte della nostra stessa vita e come tale è in continuo divenire.”- queste le parole della professoressa Gabriella Cutrupi, direttrice del Centro Studio Danza che, visibilmente emozionata, si congratula anche con altri 5 soci per aver ottenuto il titolo di “Istruttori di Primo Livello”.

Sono le soddisfazioni che inevitabilmente arrivano quando si lavora con metodo, con passione, quando la propria professione diventa ispirazione e l’allenamento diventa benessere per il corpo, per la mente, ma soprattutto per l’anima. E’ stato molto bello osservare gli allievi che, a fine stage, notavano le loro mani spellate per aver usato gli attrezzi specifici, ed è stato ancor più significativo il momento di dolcezza che ha saputo creare la direttrice Cutrupi spiegando loro che per una ballerina di danza classica invece la normalità è vedere spellati i propri piedi dopo aver danzato sulle tanto famose “punte”, segno di un lavoro faticoso ma appassionato, attento e quotidiano che porta quasi ad una fusione tra corpo e strumenti di lavoro.

Da qualche anno ormai il Centro Studio Danza ha infatti inserito, tra le già tante discipline offerte ai propri soci, anche la danza aerea, avvaledonsi di una bravissima istruttrice al nome di Deborah Pellerone, una professionista che riesce con le sue acrobazie a coinvolgere il pubblico di ogni fascia d’età e con la sua dolcezza a far sentire, nonostante le difficoltà degli esercizi, tutti gli allievi al sicuro.