Melito di Porto Salvo, ANCADIC: “Urge intervento sulla tubazione fognaria situata sull’impalcato lato mare del ponte stradale Torrente Melito”

Scrivo quale referente unico dell’ANCADIC per informare che sulla tubazione consortile dei Comuni di Bagaladi, San Lorenzo e Melito di Porto Salvo situata sull’impalcato lato mare del ponte stradale della Ss 106 “Torrente Melito “, si notano dei giunti e un tratto di tubazione nuovo e tre perdite fognarie in tratti diversi, non sempre visibili in quanto il fenomeno si verifica soltanto se ci sono le pompe di spinta azionate.

Le acque fognarie che ruscellano nell’alveo del torrente Melito formano tre distinti percorsi originando alcuni laghetti e arrivano a mare. La folta e rigogliosa vegetazione verde ed il tipo di vegetazione presente nell’alveo fluviale acclarano che le perdite fognarie persistono da parecchi mesi, sembrerebbe dal mese di dicembre 2021 come si è venuti a conoscenza col passaparola.

Al riguardo fonti private riferiscono siano state inviate numerose segnalazioni anche alla Prefettura di Reggio Calabria.

Va fortemente sottolineato che nell’alveo fluviale interessato dai liquami fognari si notano vari uccelli di cacciagione e le orme lasciate da ovini e caprini.

La grave situazione igienico sanitaria richiede un intervento urgente a tutela della salute pubblica e a salvaguardia dell’ambiente, che salvo diversa valutazione di codeste spettabili Amministrazioni comunali dovrebbe riguardare la sostituzione dell’intera condotta fognaria nel tratto in questione.

L’ANCADIC ha interessato le Amministrazioni comunali di Melito di PS, San Lorenzo e Bagaladi, il Dipartimento Tutela della salute e Politiche Sanitarie della regione Calabria, l’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria Dipartimento Prevenzione, la Direzione Generale dell’ASP di Reggio Calabria, il Sindaco della Città Metropolitana di Reggio Calabria, il Comando di Polizia Locale di Melito di Porto Salvo e la Prefettura di Reggio Calabria-Ufficio Territoriale del Governo Area V.