CSOA ‘Angelina Cartella’, SOS Rosarno e R.A.S.P.A.: “La Piana di Gioia Tauro non deve diventare l’immondezzaio del Sud”

La contraddizione raggiunge livelli eclatanti, se si considera che l’impianto di Gioia Tauro è dotato di un forno a letto fluido che incenerisce CDR, sostanzialmente plastica, carta e legno, oltre ad una parte di frazione organica approssimativamente stabilizzata, quindi i rifiuti che sono più facilmente differenziabili. E che fine fanno il vetro e quei metalli che non vengono attratti dai magneti dei rifiuti tal quale che passano il blando processo di selezione prima di arrivare nel forno?

Gli inceneritori entrano in conflitto con la pratica della raccolta differenziata, perché i più alti rendimenti si raggiungono bruciando materie “pregiate”, quelle che invece dovrebbero trovare la via del riciclo/riuso. Esiste poi un aspetto non trascurabile, il problema irrisolto della gestione delle ceneri derivanti dalla combustione, che necessariamente vanno smaltite in discariche di rifiuti pericolosi. Sono impianti che soffrono del meccanismo dell’accumulo degli effetti, per cui quasi sempre risultano in regola con i parametri puntuali di inquinamento rilevati giornalmente, ma mai lo potranno essere sommando gli effetti di mesi e anni di incenerimento.

Accettando questo sistema i primi a “cadere” saranno ovviamente gli abitanti delle zone limitrofe agli inceneritori, che accuseranno sulla propria pelle gli effetti, in termini di salute e di ricadute negative sul territorio. Su questo non aggiungiamo altro. Esiste una vasta saggistica scientifica, oramai universalmente condivisa, a supporto di ciò.

Il meccanismo da promuovere invece è semplice: maggiore è la differenziata, minore sarà l’utilizzo degli inceneritori. Per essere ancora più chiari: se il sistema proposto si prefigge veramente alti livelli di raccolta differenziata, resterà ben poco da bruciare negli inceneritori. Di contro se la proposta è l’upgrade del termovalorizzatore di Gioia Tauro, risulta evidente una scarsa fiducia nella possibilità di aumentare la percentuale della differenziata. Scarsa fiducia che fa l’occhiolino ai grossi affari dei “signori della monnezza”, che hanno più interesse a gestire il ciclo dell’umido e del “tal quale” attraverso grossi impianti di trattamento e discariche, perché particolarmente remunerativi, piuttosto che promuovere cicli virtuosi di gestione attraverso la raccolta differenziata.

Visto e considerato infine l’aumento dei costi generali di trasporto ed energetici e visto che, per bruciare rifiuti, si usano combustibili fossili, quanto economicamente vantaggioso potrà essere nell’immediato futuro un inceneritore? E dal momento che l’inceneritore non sarebbe economicamente sostenibile, se non si pagasse per conferirvi rifiuti e se l’energia prodotta non fosse venduta ad un prezzo più alto, quanto pesa un impianto del genere sulle bollette energetiche e sulle tariffe dei rifiuti?