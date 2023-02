Naufragio migranti nel crotonese, Maiorino (M5s): “Da Piantedosi cinismo disumano, parole vergognose”

“Le parole del ministro Piantedosi sulla tragedia dei migranti di Crotone sono vergognose, denotano un cinismo disumano e assoluta incompetenza. Il ministro dell’Interno da ieri ripete che la responsabilita’ delle morti in mare e’ degli stessi morti, perche’ hanno ‘scelto’ di mettersi in mare. E’ stupefacente come il ministro dimostri di non rendersi minimamente conto delle condizioni socioeconomiche e politiche in cui versano alcuni Paesi, dove la mancanza delle piu’ elementari prospettive di vita stessa priva le persone di qualsivoglia scelta, e fuggire, non partire, resta l’unica opzione. Parlando cosi’ offende le persone morte in mare e dimostra di non conoscere il fenomeno migratorio, ne’ sul piano del diritto internazionale ne’ su quello umanitario. Non e’ tollerabile che a ricoprire un ruolo cosi’ delicato al governo ci sia una persona che anche di fronte a un lutto come questo continui a parlare per slogan, addirittura colpevolizzando le vittime. Questo governo si dimostra sempre di piu’ non solo inadeguato, ma profondamente pericoloso”.

Lo afferma in una nota la senatrice Alessandra Maiorino, vice presidente del gruppo M5s a Palazzo Madama.