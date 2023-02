Naufragio migranti nel crotonese, la premier Meloni ai vertici UE: “Questa tragedia non può lasciare indifferenti”

La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha scritto ai vertici del Consiglio Europeo e della Commissione Ue sui migranti “per chiedere che venga immediatamente reso concreto quello che abbiamo discusso nell’ultima riunione del Consiglio europeo”. Meloni alla trasmissione ‘Cinque minuti’ di Bruno Vespa prosegue: “La tragedia di Crotone non puo’ lasciare indifferenti. Quanto accaduto dimostra quello che diciamo da sempre: tra le tante falsita’ che ho sentito in queste ore c’e’ quella che le persone sono naufragate a causa dei provvedimenti del governo sulle ong. Quella tratta non e’ coperta dalle ong. Questo dimostra banalmente che piu’ gente parte e piu’ gente rischia di morire. L’unico modo per affrontare seriamente e con umanita’ questa materia e’ fermare le partenze. E su questo serve un’Europa che oltre a dichiarare la sua disponibilita’ agisca e in fretta”