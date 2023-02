Naufragio migranti a Cutro, Minasi (Lega): “Tragedia annunciata, fermare trafficanti”

“Un’ennesima tragedia in mare, una tragedia di dimensioni immani e, purtroppo, annunciata. Al dolore, quindi, si unisce la rabbia. L’unico modo per impedire di mettere a rischio altre vite umane, è fermare questi scafisti che, sfruttando la situazione, incassano soldi sulla pelle delle persone, mettendole in viaggio con mezzi sempre più insicuri. Come Lega, continueremo la nostra battaglia contro l’illegalità affinché non si ripetano tragedie del genere”.

Così in una nota la senatrice calabrese della Lega Tilde Minasi.