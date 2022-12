Qualità della vita: Crotone ultima insieme a Isernia e Caltanissetta

Matera al 76/o posto, due in meno rispetto al 2021, Potenza al 94/o, dopo aver perso nove posizioni: a dirlo è la graduatoria finale del rapporto 2022 sulla qualità della vita, pubblicato oggi sul quotidiano “Il Sole 24 Ore”. L’indagine è giunta alla 33/a edizione. La classifica generale è guidata, ai primi tre posti, da Bologna, Bolzano e Firenze; gli ultimi tre sono occupati da Caltanissetta, Isernia e Crotone. L’indagine prevede sei “tappe”: ricchezza e consumi, affari e lavoro, demografia, società e salute, ambiente e servizi, giustizia e sicurezza, cultura e tempo libero.

La provincia di Crotone e’ ultima in Italia nella classifica relativa alla qualita’ della vita stilata dal Sole 24 Ore e riportata nel 33mo rapporto pubblicato oggi. La citta’ di Pitagora indossa la maglia nera al 107 posto in graduatoria, preceduta da Isernia al 106 posto e al 105 da Caltanissetta. Fra le altre province calabresi, quella posizionata meglio, ma sempre in fondo alla graduatoria, e’ Cosenza (95 posto), seguita da Catanzaro (96 ), Reggio calabria (102 ) e Vibo Valentia al 103 posto. Nei bassifondi della classifica altre tre citta’ del Sud: Foggia, Taranto ed Enna, rispettivamente al 104 , 101 e 100 posto.