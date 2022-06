Crotone, la pallavolista Romina Pioli riceve la “Menzione Speciale”

Ci sono persone il cui percorso professionale ma anche di vita segnano la vita di tanti altri. E’ il caso di Romina Pioli, capitano della Pallavolo Crotone che, questa mattina nella Sala Consiliare, ha ricevuto la “Menzione Speciale” prevista dal Regolamento delle Benemerenze Civiche.

Dopo ventitrP anni di attività sportiva ad altissimi livelli, Romina lascia lo sport agonistico.

Sono stati ventitré anni – si legge in un comunicato stampa del Comune di Crotone – caratterizzati non solo da una carriera costellata di successi sportivi ma soprattutto un esempio per tante ragazze che si sono avvicinate al mondo dello sport e della pallavolo in particolare.

La presenza nella Sala Consiliare delle giovanissime “sirenette”, fresche di partecipazione alle Finali Nazionali della Federazione Italiana Pallavolo è una testimonianza di quanto Romina ha seminato nel corso della sua carriera.

Il sindaco Voce, che aveva partecipato con l’assessore Bossi all’ultima partita di Romina al Palakro, in quella occasione aveva preannunciato la benemerenza quale segno di riconoscenza della comunità cittadina ad una atleta che rappresenta un esempio per quello che ha dato dentro e fuori dal campo di gioco. Una vera testimone dei valori che lo sport esprime.

Oggi la cerimonia alla quale hanno partecipato il sindaco Voce, l’assessore allo Sport Luca Bossi, il presidente della Pallavolo Crotone Giovanni Capocasale.

Presenti i familiari, amici e sostenitori di Romina.

“In occasione della tua ultima partita ho assistito e partecipato al tributo di affetto che in tanti ti hanno voluto dedicare. Oggi ribadiamo, con il conferimento della Menzione Speciale, l’affetto di tutta la città di Crotone” ha detto il sindaco Voce.

“Romina ha colto il valore principale dello sport, la socializzazione, il ruolo sociale. Ha contribuito alla crescita dello sport cittadino” ha detto l’assessore Bossi.

“Questo riconoscimento ci riempe di orgoglio. Attraverso Romina va a tutto il mondo della pallavolo femminile. E’ una ulteriore testimonianza della vicinanza dell’amministrazione che ci ha consentito anche di poter disputare al Palakro una stagione di altissimo livello” ha detto il presidente Capocasale.

“Sono emozionata più di una finale. Ringrazio la mia famiglia per il sostegno che mi ha dato in questi anni e la città di Crotone che mi ha accolto e che sento mia” ha detto Romina Pioli.