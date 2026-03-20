Referendum, Bignami a Cosenza: “Dimissioni di Delmastro? Richiesta del tutto strumentale”

Riguardo la richiesta di dimissioni da parte delle opposizioni “Andrea Delmastro ha chiarito la sua posizione. Parliamo di una persona che, proprio per il suo impegno nella lotta alla criminalità organizzata, vive in un regime di sicurezza particolarmente elevato, credo che sia una richiesta del tutto strumentale”.

Lo ha detto il capogruppo di FdI alla Camera dei deputati Galeazzo Bignami, a Cosenza, rispondendo alle domande dei giornalisti a margine di un incontro a sostegno del sì al referendum. Sulla Giustizia ha invece rimarcato come “questa riforma” sia “importante perché si fonda su tre principi: liberare la magistratura dai condizionamenti della politica; introdurre principi per i quali i magistrati che sbagliano devono rispondere degli errori commessi, che significa che quelli che non sbagliano verranno premiati; separare le carriere, perché tutti noi vogliamo un giudice che sia terzo e imparziale”.