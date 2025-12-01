“Nessuno può essere libero se costretto ad essere simile agli altri” - Oscar Wilde
Corri Cosenza 2025, Franz Caruso: "Successo di pubblico e trionfo sportivo"

“La Corri Cosenza 2025 ha superato il successo di pubblico dello scorso anno. La città ha celebrato l’evento sportivo come una festa, rilanciando e valorizzando, per il secondo anno consecutivo, la tradizione podistica cosentina”. E’ quanto afferma il sindaco Franz Caruso che ieri mattina, al termine della gara, ha premiato i vincitori.
“Ho sempre creduto molto nelle iniziative sportive – prosegue il Primo Cittadino – perché coinvolgono la città in una partecipazione collettiva, dove la comunità è vissuta pienamente. Lo sport, per quanto mi riguarda, è infatti anche aggregazione sociale e crescita culturale per i valori che insegna. Con la gara podistica, inoltre, abbiamo anche fatto riscoprire le bellezze di Cosenza, perché ha attraversato luoghi importanti e tra i più suggestivi del nostro patrimonio culturale e architettonico.”
“La Corri Cosenza 2025, ideata sin dallo scorso anno dalla mia delegata allo sport Chiara Penna, che ringrazio così come l’A.S.D. Cosenza K42, che ne ha curato l’organizzazione – conclude il sindaco Franz Caruso – ha significato gettare un nuovo seme capace di far germogliare e crescere la passione per lo sport nella nostra città, anche per quelli cosiddetti minori, che non sono meno importanti di altri, ma solo meno popolari. Anche per questo motivo la struttureremo anche negli anni avvenire, così da rendere la manifestazione un appuntamento atteso.”
“Sono felice dell’esito di questo evento – ha affermato dal canto suo la consigliera Chiara Penna – Anche da sportiva ho tenuto molto alla sua organizzazione e sono certa che nelle prossime edizioni faremo sempre di più e meglio”.
La II edizione della Corri Cosenza ha rappresentato un vero e proprio trionfo: il debutto di Luca Ursano. Il vice campione italiano in carica dei 10.000 metri, alla sua prima volta in una competizione su suolo cosentino, si aggiudica in solitaria la gara sulla distanza dei 10 km, tagliando il traguardo, posto in piazza Carratelli, con il crono di 31:11. Per l’azzurro dell’Atletica Casone Noceto di Parma arriva dunque un risultato significativo dopo il recente 4° posto conseguito ai campionati italiani assoluti di mezza maratona di Cremona, chiusi in 1h02’52. Il mezzofondista 26enne, allenato da Maurizio Leone, ha imposto fin da subito un ritmo sostenuto, attraversando i saliscendi del percorso intorno ai 2 minuti e 50 secondi a chilometro. Subito dopo, il cosentino Andrea Pranno, portabandiera della società di casa Cosenza K42, si è piazzato al secondo posto in 34:09, seguito dal compagno di squadra Silvio Licastro all’arrivo in 34:35.
Per la sfida femminile, il successo va a Sabrina Gioberti della Kos Running con il tempo di 44:47. A seguire la giovanissima Roberta Alfano, anche lei tesserata per la società Kos Running, seconda in 47:29. Sul terzo gradino del podio è salita Maria Gabriella Bartoletti della Cosenza K42, concludendo i dieci chilometri in 47:54.

