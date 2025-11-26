Cosenza, Rende e Castrolibero: eletto il Comitato d’Ambito e via libera al tracciato del BRT urbano

Si è riunito ieri mattina, nel Salone di Rappresentanza di Palazzo dei Bruzi, il Comitato d’Ambito (CdA) per la gestione associata delle funzioni tecniche e amministrative e dei servizi in materia di trasporto pubblico locale nell’area urbana dei Comuni di Cosenza, Rende e Castrolibero. All’incontro hanno preso parte i Sindaci di Cosenza, Franz Caruso, e di Rende, Sandro Principe, ed il vice sindaco di Castrolibero Francesco Serra, oltre ai tecnici Francesco Azzato, dirigente del Settore Viabilità, Mobilità e Trasporti del Comune di Cosenza e responsabile dell’Ufficio Comune dell’Area Urbana; l’architetto Marco Di Donna, dirigente del Settore Territorio e Ambiente del Comune di Rende; e il comandante Antonio Plastina, responsabile della Polizia Locale del Comune di Castrolibero.

Ai sensi del comma 2 dell’articolo 2 del Regolamento del Comitato d’Ambito, su proposta del Sindaco di Rende, i componenti hanno proceduto all’elezione delle cariche, individuando in Franz Caruso il Presidente e in Francesco Serra il Vicepresidente.

Nel corso della riunione, i rappresentanti dei Comuni di Cosenza e Castrolibero hanno assunto l’impegno di sottoporre ai rispettivi Consigli comunali la variazione della Convenzione costitutiva dell’Ambito, già approvata dal Comune di Rende, relativa alla necessità dell’autorizzazione da parte dell’Ente territorialmente competente per gli interventi ricadenti sul territorio di ciascun Comune. Il Comitato ha inoltre demandato al direttore dell’Ufficio Comune, ing. Azzato, lo svolgimento delle attività previste dalla Convenzione a seguito dell’istituzione degli organi d’Ambito. In particolare, dovrà essere avviata la procedura per la redazione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile.

È stato quindi esaminato il Documento di indirizzo alla progettazione relativo all’intervento di “Realizzazione dell’infrastruttura per il Sistema di trasporto pubblico rapido (Bus Rapid Transit – BRT) dell’Area Urbana Cosenza, Rende, Castrolibero”, approvandone il tracciato, che prevede tratti a corsia riservata e, dove non possibile, tratti in corsia ordinaria. Il percorso complessivo è di circa 30 km, con un numero di fermate ottimizzato al fine di garantire tempi di percorrenza rapidi e collegamenti efficienti.

La riunione si è conclusa conferendo mandato ai tecnici di redigere un Documento Preliminare alla Progettazione (DIP) per la richiesta di finanziamento alla Regione Calabria nell’ambito del Programma Regionale Calabria FESR FSE+ 2021/2027 – Obiettivo specifico RSO 2.8.