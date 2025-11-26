Cosenza Game Fest 2025: torna l’evento dedicato ai videogiochi e ai giochi da tavolo

Il Cosenza Game Fest! torna per la sua seconda edizione con un evento ancora più grande, interattivo e ricco di novità. Il 6 e 7 dicembre 2025 il Parco Acquatico Santa Chiara di Rende (CS) ospiterà una due giorni interamente dedicata al mondo del gioco: videogiochi, giochi da tavolo, giochi di carte collezionabili, case editrici e autori indipendenti.

Sulla scia del successo della prima edizione, il festival si presenta ampliato e rinnovato, con nuove aree tematiche, ospiti speciali e decine di attività. Gli spazi includeranno un’area espositiva diversificata e un auditorium insonorizzato dedicato a panel, talk e spettacoli.

Biglietti disponibili

I biglietti sono già disponibili su LiveTicket con tariffe early bird ad un prezzo speciale fino al 28 novembre 2025.

L’acquisto online dà diritto a una carta in edizione limitata del draghetto Teodoro, mascotte ufficiale dell’evento.

Programma ed ospiti esclusivi

Il palinsesto prevede tornei di videogiochi e giochi di carte, postazioni indie, attività speciali e interventi dal vivo.

Tra gli ospiti confermati tante sorprese: per la prima volta a Cosenza arrivano i Playerinside e Critico Assoluto, per quest’ultimo gruppo si tratta della prima tappa in Calabria.

Il collettivo di Critico Assoluto si esibirà sabato pomeriggio con uno show dedicato ai giochi di ruolo, mentre Raiden e Midna dei Playerinside interverranno sul palco nella giornata di domenica.

Sono poi presenti Jessica Armanetti, Mike Arcade, Simone Iaquinta, l’artista Charlie Yay, oltre a numerosi creator, doppiatori e artisti del settore.

Sono inoltre previsti spettacoli dedicati al mondo Riot e sessioni di gioco di ruolo dal vivo.