Sostegno locazioni: aperti termini richiesta contributi a Corigliano Rossano

Il comune di Corigliano-Rossano rende noto, tramite avviso pubblico, che sono aperti i termini per la presentazione delle domande per la richiesta di contributi per il Sostegno all’Accesso alle Abitazioni in Locazione in possesso dei requisiti stabiliti.

La richiesta per l’accesso al contributo deve essere fatta esclusivamente nel periodo che va dal 18 dicembre 2024 fino alle ore 13:30 del 31 gennaio 2025. La compilazione della domanda deve essere effettuata, unicamente, pena esclusione, in modalità telematica, attraverso lo SPID o CIE, sul portale del Comune di Corigliano-Rossano, secondo le istruzioni elencate nel paragrafo “modalità di presentazione domande di contributo”. Le istanze presentate con modalità diverse non saranno prese in considerazione. Allo stesso indirizzo web si troveranno si l’Avviso Pubblico, sia il file con le istruzioni per la compilazione della domanda.

I richiedenti del contributo devono essere cittadini italiani, o di un paese dell’Unione Europea, oppure cittadini stranieri con permesso di soggiorno. Devono essere residenti nel comune di Corigliano-Rossano e nell’alloggio per cui si richiede il contributo, oltre ad avere la titolarità di un contratto di locazione ad uso abitativo (stipulato ai sensi dell’ordinamento vigente al momento della stipula, regolarmente registrato presso l’Ufficio del Registro ed in regola con il pagamento annuale dell’imposta di registro), purché tra il conduttore ed il locatore non vi sia vincolo di parentela diretto o di affinità entro il secondo grado.

Il fondo per la concessione dei contributi oggetto del presente avviso sarà finanziato con risorse erogate dalla Regione Calabria. Entro i limiti dell’ammontare massimo del contributo da concedere a ciascun beneficiario e fatte salve disposizioni statali contrarie è ammesso il cumulo tra il contributo in oggetto e altri benefici relativi al sostegno per locazioni.

Tutte le informazioni sono raggiungibili all’indirizzo web del portale del comune al link:

https://www.comunecoriglianorossano.eu/2024/12/17/saal-2024-legge-n-431-1998-avviso-pubblico-e-guida-operativa-per-la-presentazione-della-domanda-telematica/