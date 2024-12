Carmelo Primiceri nuovo rappresentante territoriale del Movimento 5 Stelle a Cosenza

Il Movimento 5 Stelle di Cosenza annuncia l’elezione del nuovo rappresentante del Gruppo Territoriale, una figura che intende rilanciare le attività del gruppo con un progetto di ampio respiro per la Città ed un rinnovato organigramma. “Le nostre intenzioni – ha dichiarato il neoeletto Carmelo Primiceri – sono di rendere il Gruppo Territoriale un vero e proprio punto di raccordo dinamico e propositivo tra i cittadini e le istituzioni. Vogliamo essere un interlocutore attivo e responsabile nel processo di sviluppo cittadino”.

Il nuovo organigramma prevede, oltre al Rappresentante Carmelo Primiceri e ai due Vice Rappresentante Gianfranco D’Amico e Andrea De Salvo, anche i nuovi referenti per le attività del gruppo: Vittorio Bruno, referente per la formazione; Gabriele D’Ambrosio, referente giovani; Giuseppe Verardi, referente progetti.

“Il nostro mandato – continua Primiceri – sarà incentrato sull’ascolto e sulla vicinanza ai cittadini. Intendiamo interpretare il nostro ruolo politico come un servizio volto a raccogliere istanze, proposte e sollecitazioni provenienti dal territorio, per trasformarle in occasioni concrete di miglioramento e crescita per la nostra città e per la nostra Regione.

La nuova squadra continuerà a lavorare in stretta collaborazione con l’assessora di riferimento, Veronica Buffone, e con i coordinatori del M5S Anna Laura Orrico e Giuseppe Giorno, con l’intento di creare un canale di comunicazione sempre più efficace e produttivo che possa tradurre le esigenze dei cittadini in proposte concrete .

” Siamo un soggetto politico nell’accezione più nobile – conclude Primiceri – che vuole costruire ponti, analizzare criticamente quando necessario, ma sempre con la volontà di proporre soluzioni e contribuire positivamente allo sviluppo del nostro territorio”

Il Movimento 5 Stelle di Cosenza si prepara quindi a una nuova stagione di impegno e di attività , con l’ambizione di essere un interlocutore affidabile, propositivo e attento alle istanze della comunità.