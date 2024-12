Un nuovo faro di speranza: a S. Giovanni in Fiore inaugurato il nuovo Centro Anziani

La Sindaca di San Giovanni in Fiore, Rosaria Succurro, ha inaugurato con grande emozione il nuovo Centro Anziani situato in Piazza Abate Gioacchino, un luogo dedicato al benessere e alla socializzazione dei nostri cittadini più anziani: «Si tratta di un centro diurno per i nostri anziani ed insieme a loro e ai miei assessori abbiamo ricevuto la benedizione di padre Claudio Albanito», ha dichiarato la Sindaca aggiungendo che « questi anziani mi ricordano i miei nonni, con i quali ho trascorso momenti felici e spensierati della mia infanzia. Mi avevano chiesto uno spazio in piazza tutto per loro al chiuso ed al riparo dal freddo sangiovannese e da oggi il loro desiderio è stato esaudito».

Questa iniziativa rappresenta un importante passo avanti nella valorizzazione e nella tutela di un patrimonio umano e culturale che arricchisce la nostra comunità. Il nuovo centro, dotato di spazi moderni e accoglienti, offre una vasta gamma di attività ricreative e servizi pensati per rispondere alle esigenze degli anziani, creando un ambiente inclusivo e stimolante.

«È fondamentale investire nei nostri anziani, che rappresentano una parte preziosa della nostra comunità. Con questi nuovi spazi, vogliamo promuovere la socializzazione, il benessere e l’attività fisica, offrendo opportunità di incontro e di crescita personale, ha aggiunto la Sindaca durante il suo discorso di apertura.

Rosaria Succurro ha inoltre sottolineato l’importanza della partecipazione attiva degli anziani nella vita sociale e culturale della città, invitando tutti a prendere parte alle attività del centro.

Con l’inaugurazione di questo nuovo centro, l’amministrazione comunale ribadisce il suo impegno a tutelare e valorizzare il patrimonio sociale e culturale degli anziani, garantendo loro un futuro dignitoso e ricco di opportunità: «questa nuova struttura rappresenta non solo un luogo di incontro, ma anche un simbolo di riconoscimento e rispetto per il patrimonio inestimabile dei nostri anziani, che non rappresentano solo il passato, ma un ponte con il futuro attraverso i nipoti che hanno contribuito a crescere ed educare» – ha commentato la Sindaca, evidenziando come gli anziani siano portatori di esperienze, saperi e storie che arricchiscono la vita sociale della città. Ha inoltre sottolineato l’importanza di promuovere attività che favoriscano l’inclusione e il benessere degli anziani, affinché possano continuare a sentirsi parte attiva della comunità.

Infine, la promessa: «Non ci fermeremo qui. Dopo aver ristrutturato il Centro già esistente e avere aperto questo nuovo in Piazza, ci saranno ulteriori aperture di centri di aggregazione per i nostri anziano», ha concluso Rosaria Succurro.