Corigliano Rossano, al via le domande per il contributo all’acquisto dei libri di testo

Dal 14 al 25 ottobre le famiglie potranno inoltrare le domande per ricevere un contributo all’acquisto dei libri scolastici per l’anno scolastico 2024/2025. Lo rendono noto il vicesindaco con delega alla Cultura, Giovanni Pistoia e l’assessore alle Politiche Sociali, Marinella Grillo.

All’avviso potranno partecipare studenti e studentesse frequentanti le Scuole Secondarie di Primo e Secondo Grado pubbliche o paritarie localizzate nel territorio della Regione Calabria. L’annuncio è rivolto anche agli studenti stranieri sprovvisti di residenza per i quali varrà il domicilio nel Comune della scuola frequentata. Per accedere al contributo i beneficiari dovranno fare parte di nuclei familiari con ISEE in corso di validità uguale o inferiore a euro 10.632,94.

Le domande dovranno essere inoltrate in modalità telematica tramite SPID sul portale Novaportal all’indirizzo https://coriglianorossano.ristonova.it/novaportal e tutte le informazioni potranno essere visionate sul sito del Comune di Corigliano all’indirizzo

https://www.comunecoriglianorossano.eu/2024/10/08/avviso-pubblico-per-la-fornitura-gratuita-libri-di-testo-a-s-2024-2025-l-r-n-448-98-art-27/ .

«Si tratta di una misura molto importante a sostegno delle famiglie con reddito medio basso – hanno commentato Pistoia e Grillo – per cercare di tutelare maggiormente il diritto allo studio anche a quei ragazzi le cui famiglie possono essere in difficoltà. Dal canto nostro continuiamo costantemente per garantire i diritti fondamentali dei cittadini e per introdurre tutte le azioni necessarie affinché nessuno possa restare indietro e venire escluso».