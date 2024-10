Corigliano Rossano (Cs), manutenzione stradale Cantinella: partito il piano integrato

Dopo aver aggiudicato la gara per l’appalto integrato che riguarda la progettazione e l’affidamento dei lavori nell’ambito del progetto di rigenerazione urbana in località Cantinella, un finanziamento da circa 10 milioni di euro intercettati dall’Amministrazione Comunale per la rigenerazione urbana, ed al termine dei lavori di metanizzazione, sono iniziati, questa mattina, i lavori stradali di bitumazione e manutenzione.

Il piano, a cui ha lavorato l’esecutivo comunale e condiviso con Italgas, Enel e Responsabili del progetto PNRR, è finalizzato ad ottimizzare gli interventi di ripristino previsti nella Rigenerazione urbana ed integrando gli interventi di ripristino necessari dopo i lavori di realizzazione della rete del metano e di potenziamento della rete elettrica. Inoltre, sono stati integrati ulteriori interventi ed il piano interesserà quasi tutte le strade della contrada per un totale di circa 30 mila metri quadrati.

Chiaramente il piano integra la realizzazione delle due nuove rotonde, la realizzazione di una nuova strada di collegamento tra via Michelangelo Buonarroti e via Favella della Corta e la relativa realizzazione di una Stazione per gli Autobus.

«Nei giorni scorsi abbiamo lavorato con Italgas, Enel e con i responsabili del progetto di Rigenerazione Urbana per organizzare un intervento complessivo che copra più aree possibili della contrada – ha dichiarato il sindaco Flavio Stasi – Si tratta probabilmente del più grande piano di manutenzione stradale che sia mai stato realizzato nella Contrada. Questa mattina sono partiti i lavori di competenza Italgas a seguito della metanizzazione ormai terminata. Alcuni tratti non saranno interessati nella fase attuale perché saranno totalmente ripavimentati nei lavori di rigenerazione urbana che prevede le due rotonde, una nuova strada di collegamento tra via Buonarroti e via Favella della Corte e la realizzazione della Stazione Autobus. Contestualmente alcuni tratti saranno realizzati da Enel a seguito di lavori sulla rete ed altri tratti, non presenti nella planimetria, saranno comunque inseriti»