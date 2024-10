Corigliano Rossano, il Giardino dei monaci e il consolidamento del Quartiere Villaggio Santa Chiara al centro dei lavori della Commissione Urbanistica

Si è riunita nella giornata di ieri – 30 settembre 2024 – nella sala giunta di piazza Santi Anargiri la 3 Commissione Consiliare permanente “Urbanistica e Lavori Pubblici” guidata dal consigliere di maggioranza Leonardo Trento.

La riunione aveva due punti all’ordine del giorno. Il primo punto all’ordine del giorno ha riguardato i lavori di realizzazione dell’intervento PINQUA relativo al “Giardino dei monaci” che prevede terrazze verdi e orti botanici attrezzati per attività socio-culturali-assistenziali ed educative. La pratica portata in commissione riguarda l’approvazione del progetto definitivo con tutti gli adempimenti necessari a realizzare l’opera che fa parte del progetto di rigenerazione urbana del quartiere Vasci del Centro Storico di Corigliano.

Il secondo punto all’ordine del giorno ha riguardato l’approvazione del progetto definitivo del consolidamento del Quartiere Villaggio Santa Chiara nel Centro Storico di Rossano, con tutti gli adempimenti successivi e necessari per la realizzazione dell’opera. Il progetto prevede la messa in sicurezza del quartiere, la realizzazione delle reti di raccolta mancanti e delle strade di accesso.

Entrambe le proposte passate in commissione saranno discusse nel prossimo consiglio comunale con la necessità di approvare le varianti e consentire l’esproprio dei terreni di rimanenza di proprietà privata. Erano presenti alla riunione per la maggioranza il presidente di commissione Leonardo Trento ed i consiglieri Costantino Baffa e Giovanni Leonetti mentre per la minoranza era presente il consigliere Demetrio Caputo.