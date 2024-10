Corigliano Rossano, ok della Giunta al progetto di fattibilità per i lavori di messa in sicurezza del quartiere Pigna

È stato approvato in giunta comunale il progetto di fattibilità tecnica ed economica per i lavori di messa in sicurezza del quartiere Pigna.

Con Decreto del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle finanze del 19 maggio 2023 di assegnazione delle risorse a valere sul PNRR, Missione 2 –Componente 4 Investimento 2.2 finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU, – contributi di messa in sicurezza edifici e territorio – il comune di Corigliano-Rossano è stato ammesso al finanziamento in via definitiva dell’opera di “Messa in sicurezza area quartiere Pigna” per l’importo di 680.000,00 euro. Con deliberazione n. 321 del 13 settembre 2023 si è preso atto del finanziamento concesso ed è stato nominato Responsabile Unico del Progetto l’ingegnere Roberta Mango.

Il quartiere Pigna è di recente costruzione, è stato realizzato tra gli anni ’70 e gli anni 2010 con palazzine a destinazione d’uso residenziale realizzato in adiacenza al centro storico di Rossano e in ambito collinare. L’area oggetto dell’intervento si sviluppa lungo un asse viario pubblico che termina in uno slargo attualmente adibito a parcheggio. La zona è ad uso quasi esclusivamente residenziale.

I lavori finanziati riguarderanno la messa in sicurezza del versante in frana e la riqualificazione urbanistica dell’area. Sarà quindi ripristinato il versante franato, sarà realizzato un nuovo sistema di acque piovane e verrà creato nel piazzale superiore una nuova piazza che avrà la funzione di luogo di aggregazione implementando il verde, l’arredo urbano e rimodulando l’area di parcheggio e la viabilità interna. Sarà ripavimentato il piazzale superiore distinguendo la parte carrabile da quella pedonale che sarà realizzata con pavimentazione drenante e sarà abbellita con aiuole, alberi e sedute. Si interverrà inoltre sulla risistemazione dei parcheggi auto. Nel piazzale inferiore verrà rifatto il manto di usura dell’asfalto e verrà ripristinata la parte franata.

«Procediamo nell’iter di un altro importante lavoro di messa in sicurezza del territorio, integrando le opere primarie dei quartieri – ha dichiarato il sindaco Flavio Stasi – I lavori nel quartiere Pigna riguarderanno non solo la fondamentale messa in sicurezza ma anche la realizzazione di una area di aggregazione sociale, con sedute e verde pubblico. Un’opera con cui intendiamo dare alla zona la dignità che merita – ha dichiarato il sindaco Flavio Stasi – l’intervento si aggiunge ad altri cantieri di consolidamento urbano avviati nel nostro territorio, alcuni già realizzati come quello di Porta dell’Acqua o di via Roma, che deve essere completato nel largo stradale di Piazza del Popolo».