Corigliano Rossano, commissione consiliare sulla revisione della geografia giudiziaria: programmati i prossimi lavori

Si è riunita per la prima volta nella giornata di ieri – 30 settembre 2024 – nella sala giunta di Piazza Santi Anargiri, la Commissione Consiliare temporanea sulla Revisione della Geografia Giudiziaria.

Due i punti all’ordine del giorno le comunicazioni del presidente, il consigliere comunale di maggioranza Leonardo Trento, e la presentazione dell’attività della commissione stessa.

Sono stati programmati i lavori ed i prossimi incontri – si legge in un comunicato stampa del Comune di Corigliano Rossano – ed è stato indicato di invitare, per essere ascoltati, i rappresentati istituzionali del territorio, tra loro il senatore Ernesto Rapani, il consigliere regionale Giuseppe Graziano e Pasqualina Straface, nella sua veste di consigliera regionale della Calabria, più i movimenti già esistenti a difesa del tribunale.

Lo scopo è quello di monitorare e verificare il punto della situazione circa il progetto di legge sulla revisione della geografia giudiziaria e per cercare di sollecitare una pronta definizione dello stesso, dato che il territorio di Corigliano-Rossano necessita di riacquistare il tribunale chiuso anni fa in seguito alle note vicende della famosa spending review del Governo Monti di oramai oltre dieci anni fa. A questa seduta erano presenti solamente i consiglieri di maggioranza in quanto la minoranza non ha ancora indicato i nominativi dei componenti della commissione.

Il presidente della commissione ha auspicato che questa indicazione avvenga nel più breve tempo possibile perché si tratta di una problematica di interesse generale che riguarda ben oltre il territorio di Corigliano-Rossano e che non ha ragione di esistere una distinzione fra maggioranza e minoranza.